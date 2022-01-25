Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни Ван де Беек может получить шанс реанимировать карьеру в другой команде.

Манкунианцы получили два предложения по аренде 24-летнего хавбека сборной Нидерландов Донни ван де Беека.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Кристал Пэлас и Валенсией. Речь идет исключительно об аренде. "Красные дьяволы" не хотят продавать игрока. Окончательно его судьбу должен решить тренер, который придет после Ральфа Рангника.

В нынешнем сезоне Ван де Беек провел 14 матчей за Манчестер Юнайтед, записав в свой актив 1 гол. Его контракт с манчестерским клубом рассчитан до лета 2025 года. Летом 2020-го манкунианцы заплатили за этого игрока 40 млн евро.

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