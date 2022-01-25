Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек може отримати шанс реанімувати кар'єру в іншій команді.

Манкуніанці отримали дві пропозиції щодо оренди 24-річного хавбека збірної Нідерландів Донні ван де Беека.

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За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед веде переговори з Крістал Пелас та Валенсією. Йдеться виключно про оренду. "Червоні дияволи" не хочуть продавати гравця. Остаточно його долю повинен вирішити тренер, який прийде після Ральфа Рангніка.

У нинішньому сезоні ван де Беек провів 14 матчів за Манчестер Юнайтед, записавши у свій актив 1 гол. Його контракт з манчестерським клубом розрахований до літа 2025 року. Влітку 2020 манкуніанці заплатили за цього гравця 40 млн євро.

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