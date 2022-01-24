Боссы МЮ продолжают поиски тренера для Роналду и Ко.

Действующий наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангник возглавил команду до завершения сезона, поэтому клуб составил список из 4 кандидатов, которые смогут заменить немца летом, сообщает The Athletic.

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В шорт-лист манкунианцев вошли Маурисио Почеттино (ПСЖ), Эрик тен Хаг (Аякс), Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги (Севилья). Закрыть вопросы с будущим тренером боссы Юнайтед хотят уже в ближайшие недели.

После 22-х туров АПЛ МЮ расположился на 4-й строчке. В 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы встретятся с Атлетико.

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