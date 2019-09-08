Два игрока Барселоны получили повреждения в своих национальных сборных – среди них соперник Украины

Каталонцы могут столкнуться с кадровыми проблемами после международной паузы.

Нелсон Семеду не смог доиграть гостевой матч сборной Португалии против Сербии. 25-летний латераль Барселоны получил травму в борьбе с Александром Коларовым и был заменен на Жоау Канселу. Представителя испанского гранда унесли с поля на носилках.

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Не смог обойтись без проблем со здоровьем и Самюэль Умтити. Центрбек не попал даже в заявку сборной Франции на матч против Албании. Это произошло из-за травмы, которую представитель Барселоны получил на тренировке, информирует L'equipe.

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Напомним, Португалия занимает второе место группы В, уступая только сборной Украины. Французы делят лидерство квинтета Н с Турцией и Исландией.

