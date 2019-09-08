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Два игрока Барселоны получили повреждения в своих национальных сборных – среди них соперник Украины

12:08 44 Читати українською
Два игрока Барселоны получили повреждения в своих национальных сборных – среди них соперник Украины
Самюэль Умтити (справа) / Reuters

Каталонцы могут столкнуться с кадровыми проблемами после международной паузы.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

Нелсон Семеду не смог доиграть гостевой матч сборной Португалии против Сербии. 25-летний латераль Барселоны получил травму в борьбе с Александром Коларовым и был заменен на Жоау Канселу. Представителя испанского гранда унесли с поля на носилках.

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Не смог обойтись без проблем со здоровьем и Самюэль Умтити. Центрбек не попал даже в заявку сборной Франции на матч против Албании. Это произошло из-за травмы, которую представитель Барселоны получил на тренировке, информирует L'equipe.

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Напомним, Португалия занимает второе место группы В, уступая только сборной Украины. Французы делят лидерство квинтета Н с Турцией и Исландией.

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Евро-2020 Сербия - Португалия Барселона Барселона Португалия Португалия Франция Франция Испания Нелсон Семеду Нелсон Семеду Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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