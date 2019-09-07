Юный рекордсмен Барселоны решил выступать за сборную Испании – он имел шанс играть в составе соперника сборной Украины

Юный нападающий Барселоны Ансу Фати сделал выбор в пользу выступлений за сборную Испании.

Нападающий Барселоны Ансу Фати решил выступать за сборную Испании, информирует sport-english.com.

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"Я хочу выступать за Испанию", – передает слова 16-летнего игрока издание. Отмечается, что речь идет о молодежной сборной Испании, а Федерация футбола стремится заявить таланта на чемпионат мира U-17, который состоится с 26-го октября по 17-е ноября.

Добавляется, что Португалия, которая является соперником сборной Украины по отборочной группе к Евро-2020, не теряет надежд убедить Фати выступать за их сборную, ведь Гвинея-Бисау была колонией португальцев. Одним из главных аргументов может стать отец игрока, через которого Федерация футбола Португалии и пытаться убедить Ансу.

Напомним, Фати громко заявил о себе, став самым молодым автором забитого гола за каталонцев в Ла Лиге.

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