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Два гравці Барселони зазнали пошкоджень у своїх національних збірних– серед них суперник України

12:05 399 Читать на русском
Два гравці Барселони зазнали пошкоджень у своїх національних збірних– серед них суперник України
Самюель Умтіті (справа) / Reuters

Каталонці можуть зіштовхнутися з кадровими проблемами після міжнародної паузи.

68’ Нікола Міленковіч
85’ Алєксандар Мітровіч
 
Вільям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Кріштіану Роналду 81’
Бернарду Сілва 87’
42’ Вільям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Нікола Міленковіч
81’ Кріштіану Роналду
85’ Алєксандар Мітровіч
87’ Бернарду Сілва

Нелсон Семеду не зміг дограти гостьовий матч збірної Португалії проти Сербії. 25-річний латераль Барселони отримав травму в боротьбі з Александром Коларовим і був замінений на Жоау Канселу. Представника іспанського гранда винесли з поля на ношах.

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Не зміг обійтися без проблем зі здоров'ям і Самюель Умтіті. Центрбек не потрапив навіть до заявки збірної Франції на матч проти Албанії. Це сталося через травму, якої представник Барселони зазнав на тренуванні, інформує L'equipe.

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Нагадаємо, Португалія посідає другу сходинку групи В, поступаючись лише збірній України. Французи ділять лідерство квінтету Н з Туреччиною та Ісландією.

blog_ava
Сербія – Португалія – 2:4 – відео голів та огляд матчу
00:55
3767
Теги
Євро-2020 Сербія - Португалія Барселона Барселона Португалія Португалія Франція Франція Іспанія Нелсон Семеду Нелсон Семеду Самюель Умтіті Самюель Умтіті
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