Два гравці Барселони зазнали пошкоджень у своїх національних збірних– серед них суперник України

Каталонці можуть зіштовхнутися з кадровими проблемами після міжнародної паузи.

Нелсон Семеду не зміг дограти гостьовий матч збірної Португалії проти Сербії. 25-річний латераль Барселони отримав травму в боротьбі з Александром Коларовим і був замінений на Жоау Канселу. Представника іспанського гранда винесли з поля на ношах.

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Не зміг обійтися без проблем зі здоров'ям і Самюель Умтіті. Центрбек не потрапив навіть до заявки збірної Франції на матч проти Албанії. Це сталося через травму, якої представник Барселони зазнав на тренуванні, інформує L'equipe.

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Нагадаємо, Португалія посідає другу сходинку групи В, поступаючись лише збірній України. Французи ділять лідерство квінтету Н з Туреччиною та Ісландією.