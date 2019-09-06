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Защитник Боруссии Дортмунд получил травму в матче за национальную сборную

21:17 38 Читати українською
Защитник Боруссии Дортмунд получил травму в матче за национальную сборную
Мануэль Аканджи / Getty Images

Вице-чемпион Германии не смог обойтись без потерь во время перерыва на матчи сборных.

85’ Дэвид Макголдрик
 
Фабиан Шер 74’
74’ Фабиан Шер
85’ Дэвид Макголдрик

Центрбек Мануэль Аканджи получил повреждение в матче за сборную Швейцарии, информирует твиттер "шмелей".

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Игрок уже вернулся в Дортмунд, где определят серьезность его травмы. Аканджи повредил левую лодыжку в матче отбора на Евро-2020 против Ирландии, который завершился ничьей 1:1.

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Напомним, 24-летний швейцарец выходил в основе Боруссии Д в каждом матче Бундеслиги 2019/20.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Швейцария Швейцария Германия Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи Евро-2020 Ирландия - Швейцария
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