Бос Руха Григорій Козловський впевнений, що його працівники точно не втечуть до сусідів.

Сьогодні з'явилась інформація про інтерес Карпат до генерального директора "жовто-чорних" Ігоря Дедишина. Функціонер працює в Руху з 2019 року, коли клуб ще виступав на рівні Першої ліги. З 2009-го по 2015-й Дедишин обіймав аналогічну посаду в Карпатах Петра Димінського.

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Григорій Козловський вирішив особисто розвіяти усі чутки. Почесний президент Руха зайшов у коментарі під новиною і написав: "Є таке українське прислівʼя: дурень думкою жевріє".

Додамо, що Рух пішов зимувати на шостій сходинці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на 5 очок. Карпати весною будуть виступати у групі підвищення Першої ліги і є головним фаворитом на вихід в еліту.

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