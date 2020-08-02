toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

"Думал, чудак сюда умирать приехал": Максимов – о шоке от вида легионеров Ворсклы

09:19 - Читати українською
"Думал, чудак сюда умирать приехал": Максимов – о шоке от вида легионеров Ворсклы
Альюн против Вербича / Сайт Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о некоторых проблемах адаптации, которые возникли у двух легионеров – Папа Альюна и Ибрахима Кане.

"Альюн и Кане – нормальные пацаны, менталитет, все нравится. Альюн приехал – 2,02 метра и 74 килограмма. Думал, чудак сюда умирать приехал. Но потихоньку набрал мышечную массу.

Ворскла продолжила сотрудничество с лидерами команды – еще 4 игрока покинули клуб

А Кане у нас вообще умирал. Малярия. У него почки и печень отказали. Мы поддерживали его, пока с Мадагаскара не привезли. В другой стране его комар укусил, он приехал сюда, и ему плохо стало. Положили в полтавскую больницу, человек лежал", – сказал Максимов в эфире Бомбардир.

Напомним, центрбек Альюн выступает за Ворсклу с сентября 2019 года, а фланговый универсал Кане – с 2018-го.

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор
06:30
1911
Теги
Юрий Юрий Максимов Ворскла Ворскла Ибрахим Ибрахим Кане Ндиайе Пап Ндиайе Пап Альюн
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук