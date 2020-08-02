"Думал, чудак сюда умирать приехал": Максимов – о шоке от вида легионеров Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о некоторых проблемах адаптации, которые возникли у двух легионеров – Папа Альюна и Ибрахима Кане.

"Альюн и Кане – нормальные пацаны, менталитет, все нравится. Альюн приехал – 2,02 метра и 74 килограмма. Думал, чудак сюда умирать приехал. Но потихоньку набрал мышечную массу.

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А Кане у нас вообще умирал. Малярия. У него почки и печень отказали. Мы поддерживали его, пока с Мадагаскара не привезли. В другой стране его комар укусил, он приехал сюда, и ему плохо стало. Положили в полтавскую больницу, человек лежал", – сказал Максимов в эфире Бомбардир.

Напомним, центрбек Альюн выступает за Ворсклу с сентября 2019 года, а фланговый универсал Кане – с 2018-го.

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