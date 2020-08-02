"Думав, чудак сюди помирати приїхав": Максимов – про шок від вигляду легіонерів Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про деякі проблеми адаптації, які виникли у двох легіонерів – Папа Альюна та Ібрахіма Кане.

"Альюн і Кане – нормальні хлопці, менталітет, все подобається. Альюн приїхав – 2,02 метра і 74 кілограми. Думав, чудак сюди помирати приїхав. Але потихеньку набрав м'язову масу.

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А Кане у нас взагалі вмирав. Малярія. У нього нирки і печінка відмовили. Ми підтримували його, поки з Мадагаскару не привезли. В іншій країні його комар вкусив, він приїхав сюди, і йому погано стало. Поклали в полтавську лікарню, людина лежала", – сказав Максимов у ефірі Бомбардир.

Нагадаємо, центрбек Альюн виступає за Ворсклу з вересня 2019 року, а фланговий універсал Кане – з 2018-го.

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