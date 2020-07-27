Ворскла продолжила сотрудничество с лидерами команды – еще 4 игрока покинули клуб

"Мы перезаключили контракты с Ибрахимом Кане, Александром Скляром, Владимиром Чеснаковым, Павлом Ребенком и Вадимом Сапаем. Поэтому достаточно спокойно себя чувствуем.

Хотели продлить контракт с Луизао, который попрощался с клубом. Но мы работаем над этим, ведем переговорный процесс. На этого футболиста есть спрос, поэтому пока только переговоры.

Шехич официально покинул Ворсклу

Конечно, нам надо будет усиливаться. Нужны центральный защитник, опорный хавбек, вингер, нападающий. Есть 3-4 фамилии, которые должны к нам доехать 3-4 числа", – заявил Лысак в эфире ТК Футбол.

Также стало известно, что из команды ушли Эдин Шехич, Евгений Мартыненко, Артур и Артем Габелок. Добавим, что полтавчане заняли 10 место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона. Кроме того, Ворскла проиграла финал Кубка Украины киевскому Динамо (1:1, 7:8 по пенальти).

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