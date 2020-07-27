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Ворскла продолжила сотрудничество с лидерами команды – еще 4 игрока покинули клуб

20:07 - Читати українською
Ворскла продолжила сотрудничество с лидерами команды – еще 4 игрока покинули клуб
Владимир Чеснаков / ФК Ворскла

Вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал о кадровых изменениях в летнее межсезонье.

"Мы перезаключили контракты с Ибрахимом Кане, Александром Скляром, Владимиром Чеснаковым, Павлом Ребенком и Вадимом Сапаем. Поэтому достаточно спокойно себя чувствуем.

Хотели продлить контракт с Луизао, который попрощался с клубом. Но мы работаем над этим, ведем переговорный процесс. На этого футболиста есть спрос, поэтому пока только переговоры.

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Конечно, нам надо будет усиливаться. Нужны центральный защитник, опорный хавбек, вингер, нападающий. Есть 3-4 фамилии, которые должны к нам доехать 3-4 числа", – заявил Лысак в эфире ТК Футбол.

Также стало известно, что из команды ушли Эдин Шехич, Евгений Мартыненко, Артур и Артем Габелок. Добавим, что полтавчане заняли 10 место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона. Кроме того, Ворскла проиграла финал Кубка Украины киевскому Динамо (1:1, 7:8 по пенальти).

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Трансферы Артем Артем Габелок Ибрахим Ибрахим Кане Эдин Эдин Шехич Луизао Владимир Владимир Чеснаков Вадим Вадим Сапай Павел Павел Ребенок Александр Александр Скляр Евгений Евгений Мартыненко Ворскла Ворскла
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