"Думаю, я убедил Бернарду Силву присоединиться к "кулес", это правда! Но сейчас это зависит не от него.

Лидер Манчестер Сити раздумывает над побегом из команды – Барселона претендует на игрока

Он очень осторожен со всем и спрашивал меня о местах проживания, местах питания, о безопасности... Он спрашивал меня немного обо всем, и я рассказал о налоговых вопросах, потому что это то, что пришло в голову. Если он придет, Барселона будет в восторге от Бернарду. Если Силва придет, я попрошу комиссию", – цитирует нападающего Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Недавно сообщалось, что Бернарду Силва раздумывает покинуть Манчестер Сити. Барселона внимательно следит за игроком, поскольку в летнее трансферное окно планирует усилить линию полузащиты.

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