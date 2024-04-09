"Думаю, я переконав Бернарду Сілву приєднатися до "кулес", це правда! Але зараз це залежить не від нього.

Лідер Манчестер Сіті роздумує над втечею з команди – Барселона претендує на гравця

Він дуже обережний з усім і запитував мене про місця проживання, місця харчування, про безпеку... Він запитував мене трохи про все, і я розповів про податкові питання, тому що це те, що спало на думку. Якщо він прийде, Барселона буде в захваті від Бернарду. Якщо Сілва прийде, я попрошу комісію", – цитує нападника Mundo Deportivo з посиланням на Catalunya Ràdio.

Нещодавно повідомлялось, що Бернарду Сілва роздумує покинути Манчестер Сіті. Барселона уважно стежить за гравцем, оскільки в літнє трансферне вікно планує підсилити лінію півзахисту.

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