Португалец продлил свой контракт с "горожанами" до 2026 года. У 30-летнего игрока есть пункт в соглашении об уходе за 50 миллионов евро.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Бернарду Силва рассматривает возможность покинуть Манчестер Сити летом 2024 года. Барселона была бы заинтересована в подписании португальца, поскольку Хави хотел видеть его в команде. Отмечается, что даже если наставник "кулес" покинет клуб, то руководство все равно рассмотрит вероятность трансфера Силвы. Полузащитник не скрывает своего желания выступать за Барселону.

Напомним, Бернарду Силва присоединился к Манчестер Сити в 2017 году, перейдя из Монако. В общем португалец сыграл за "горожан" в 344 матчах во всех турнирах. В его активе 64 гола и 64 ассиста. В составе Манчестер Сити он пять раз завоевывал титул чемпиона Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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