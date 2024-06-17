Пока 23-летний грузин со сборной готовится стартовать на Евро, его агент Мамука Джугели и отец Бадри Кварацхелия решили устроить публичную атаку на Наполи.

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"У Наполи большие планы с Антонио Конте. Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться, нет.

Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Если мы останемся здесь, то потеряем год. Мы взволнованы, но на время Евро не будем обсуждать с Хвичей трансферную ситуацию", – заявил Джугели в комментарии Imedi.

Того же мнения придерживается Бадри Кварацхелия: "Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи. За прошлый год он работал с 4 разными тренерами, это меня очень волнует. Сын решит сам, хотя эта ситуация неудобная. Не будем это обсуждать, пока он выступает на Евро".

Впрочем, Наполи пока не ведется на это давление. "Учитывая заявления агента Мамуки Джугели и отца Бадри, клуб Наполи повторяет – действующий контракт игрока рассчитан еще на три года. Кварацхелии нет на рынке. Не агенты или родители решают будущее игрока по контракту с Наполи, а клуб!!! Конец истории", – говорится в официальной публикации пресс-службы партенопейцев.

Интересно, что еще в марте Бадри Кварацхелия обещал остаться в Наполи. С открытием трансферного окна звездного сына начали активно сватать в ПСЖ, и позиция его представителей мгновенно изменилась.

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