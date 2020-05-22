Шторк возглавил словацкий ДАК 1904

Известный немецкий наставник будет работать в чемпионате Словакии.

Бывший тренер сборной Венгрии и Казахстана Бернд Шторк возглавил команду ГАК 1904, сообщает официальная страница клуба.

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57-летний специалист заключил со словацким клубом соглашение на два года. К выполнению своих обязанностей немец приступит с 1 июня 2020 года.

Последним клубом Шторка был Серкль Брюгге, который он покинул в начале марта. Кроме бельгийской команды он работал ассистентом в немецких Штутгарте, Герте, Вольфсбурге и дортмундской Боруссии, самостоятельно возглавлял казахскую Алма-Ату и разные возрастные сборные страны, молодежную команду Олимпиакосу, молодежную и национальную сборную Венгрии, которую вывел на чемпионат Европы-2016 и бельгийский Мускрон.

Напомним, ДАК 1904 в чемпионате Словакии после 22 туров занимает третье место, набрав 38 очков. От первого места команду отделяет 17 пунктов.

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