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Дулуб спростував чутки про повернення у колишній клуб

21:35 411 Читать на русском
Дулуб спростував чутки про повернення у колишній клуб
Олег Дулуб / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб відреагував на чутки про своє працевлаштування в білоруських Крумкачах.

Журналіст Михайло Співаковський у своєму Facebook навів коментар 54-річного фахівця.

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"Хороші відносини з керівництвом Крумкачив у мене склалися ще в часи роботи в клубі. З нинішнім тренером команди Сергієм Кузьмінічем ми разом співпрацювали в тренерському штабі Гомеля. Крумкачи – частина мого життя, але це не означає, що я там працюю. Просто сходив на тренування команди, обмінявся думками з колегою. Багато що в його роботі мені, до речі, сподобалося. Щиро бажаю Крумкачам вирішити завдання повернення у Вищу лігу під керівництвом Сергія", – сказав Дулуб.

Нагадаємо, останнім місцем роботи білоруса був БАТЕ, який він покинув у червні 2018 року.

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Теги
Світ Білорусь Олег Дулуб Олег Дулуб Крумкачи Крумкачи
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