"Джокер" Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера – украинский тренер уже в призовой тройке

Шахтер Солигорск обыграл Белшину в 10-м туре чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 10 тур

Шахтер Солигорск – Белшина – 4:0

Голы: Бегунов, 21, Подстрелов, 77, 81, Бодул, 88

Команда Юрия Вернидуба накануне отчетного матча уже знала, что Торпедо свой поединок проиграл. Этот факт также должен был добавить мотивации "горнякам", хотя теоретически больших проблем с главным аутсайдером первенства возникнуть не должно было.

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Шахтер был настроен забить быстрый гол. Уже на 15-й минуте Кендыш сумел поразить ворота соперника, но арбитр зафиксировал оффсайд. Однако хозяева очень быстро взяли свое – уже на 21-й Антич выполнил угловой, а Бегунов в эффектном прыжке отправил мяч в цель. После этого игра успокоилась, а главные события команды приберегли на завершение матча.

Здесь стоит отметить Вернидуба, который угадал с заменой, выпустив Подстрелова. Дмитрий за 10 минут на поле оформил дубль. Особенно красивым выдался второй гол полузащитника – после удара издали мяч попал в самую "девятку". Завершил разгром гостей незадолго до финального свистка Дарко Бодул – 4:0.

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После этой победы Шахтер набрал 18 очков и поднялся на 3 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси – расстояние до лидера составляет лишь 4 очка. У Белшины осталось 3 пункта и последняя позиция.