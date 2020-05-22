toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Джокер" Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера – украинский тренер уже в призовой тройке

21:54 75 Читати українською
"Джокер" Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера – украинский тренер уже в призовой тройке
Шахтар Солігорськ – Белшина – 4:0

Шахтер Солигорск обыграл Белшину в 10-м туре чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 10 тур

Шахтер Солигорск – Белшина – 4:0

Голы: Бегунов, 21, Подстрелов, 77, 81, Бодул, 88

Команда Юрия Вернидуба накануне отчетного матча уже знала, что Торпедо свой поединок проиграл. Этот факт также должен был добавить мотивации "горнякам", хотя теоретически больших проблем с главным аутсайдером первенства возникнуть не должно было.

Милевский забил, а Динамо Брест проиграло репетицию финала Кубка Беларуси – видео голов и обзор матча

Шахтер был настроен забить быстрый гол. Уже на 15-й минуте Кендыш сумел поразить ворота соперника, но арбитр зафиксировал оффсайд. Однако хозяева очень быстро взяли свое – уже на 21-й Антич выполнил угловой, а Бегунов в эффектном прыжке отправил мяч в цель. После этого игра успокоилась, а главные события команды приберегли на завершение матча.

Здесь стоит отметить Вернидуба, который угадал с заменой, выпустив Подстрелова. Дмитрий за 10 минут на поле оформил дубль. Особенно красивым выдался второй гол полузащитника – после удара издали мяч попал в самую "девятку". Завершил разгром гостей незадолго до финального свистка Дарко Бодул – 4:0.

Экс-тренер Карпат Дулуб вновь перебрался в свой бывший клуб

После этой победы Шахтер набрал 18 очков и поднялся на 3 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси – расстояние до лидера составляет лишь 4 очка. У Белшины осталось 3 пункта и последняя позиция.

blog_ava
Главные новости футбола 21 мая: Динамо, Шахтер и сборную Украины ждут серьезные изменения, 2 лиги досрочно завершены
07:00
575
Теги
Главное Украинцы за рубежом Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Белшина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
39
мин
Боруссия Менхенгладбах
16:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук