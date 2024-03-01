“Общее впечатление от сегодняшнего поединка двоякое. Положительный результат – это всегда положительный результат, но, особенно во второй половине, то, что мы отдали инициативу Житомиру – это больше их заслуга, чем наша.

"Я услышал треск на месте, где мышца": звездный легионер Полесья – о травме, которая выбила его до конца сезона

В раздевалке поздравил команду с победой да и все. Они как дети, радуются победе. Всегда так было.

Как мне игра Тилля, который дебютировал за ЛНЗ? Оливье – игрок национальной сборной Люксембурга. Его квалификация не вызывает никаких сомнений. Но, я бы так сказал, что уровень его физической готовности сейчас еще не 100%. Поэтому мы его и заменили. А так, если брать в целом, то очень впечатлен его игрой.

Насчет Молло Бессала... Нужно понимать, что он тренируется с нами только неделю, потому что это разъезды, визы и тому подобное. На мой взгляд, уровень его физической готовности сейчас тоже не 100%, но будем ждать.

Поединок с Полесьем дал нам очень много информации. Мы настраивали игроков, что это будет кубковая игра. Победить можно было только сердцем. Сегодня мы сделали маленький, но шаг вперед", – сказал Дулуб в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, ЛНЗ уже в добавленное время вырвал победу у Полесья после ошибки Дениса Бойко. Как следствие, черкащане набрали 23 очка и поднялись на 9-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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