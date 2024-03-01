"Загальне враження від сьогоднішнього поєдинку двояке. Позитивний результат – це завжди позитивний результат, але, особливо у другій половині, те, що ми віддали ініціативу Житомиру – це більше їхня заслуга, аніж наша.

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В роздягальні привітав команду з перемогою та й все. Вони як діти, радіють перемозі. Завжди так було.

Як мені гра Тілля, який дебютував за ЛНЗ? Олів'є – гравець національної збірної Люксембургу. Його кваліфікація не викликає жодних сумнівів. Але, я б так сказав, що рівень його фізичної готовності зараз ще не 100%. Тому ми його і замінили. А так, якщо брати загалом, то дуже вражений його грою.

Щодо Молло Бессала... Потрібно розуміти, що він тренується з нами лише тиждень, тому що це роз'їзди, візи тощо. На мій погляд, рівень його фізичної готовності зараз теж не 100%, але будемо чекати.

Поєдинок з Поліссям дав нам дуже багато інформації. Ми налаштовували гравців, що це буде кубкова гра. Перемогти можна було тільки серцем. Сьогодні ми зробили маленький, але крок вперед", – сказав Дулуб в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, ЛНЗ вже у доданий час вирвав перемогу у Полісся після помилки Дениса Бойка. Як наслідок, черкасці набрали 23 очки і піднялись на 9-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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