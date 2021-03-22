Анатолий Бессмертный по итогам 19-го тура УПЛ признан лучшим тренером, сообщает официальный сайт УПЛ. Специалист получил 4,6 из 5 возможных баллов от экспертной комиссии.

Львов – Шахтер: наставник львовян объяснил, благодаря чему его подопечные сенсационно победили "горняков"

Интересно, что награда лучшему игроку тура тоже отправилась в город Льва. Получит ее бразильский полузащитник Шина из Львова. Он отметился победным пенальти в ворота "горняков". Именно триумф над Шахтером (3:2) стал катализатором побед в номинациях.

К слову, благодаря победе "сине-золотые" поднялись со дна турнирной таблицы и расположились на 12 строчке, имея в своем активе 15 зачетных баллов. В следующем туре Львов приедет в гости к СК Днепр-1.

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