"Игра получилась тяжелой для нас. Хочется сказать спасибо ребятам, которые поверили в себя, выполнили установку, которую им давали. Нерв матча ребята выдержали, не дрогнули. Мы забивали, сразу же сравнивали счет, легко пропускали.

Львов – Шахтер – 3:2 – видео голов и обзор матча

Ребята справились с давлением. Очень хорошо противостояли сопернику, очень хорошо и агрессивно работали против мяча. Наверное, эта тяжелая и кропотливая работа против мяча и соперника дала свои результаты. Сегодняшняя победа – награда для ребят, которые много работали все 10 дней паузы. Может, мы правильно расставили акценты для ребят при атаке и обороне. Ребята очень хорошо поработали физически перед матчем. Моментами нам негде было тренироваться, но игроки терпели.

Больше времени проводили в автобусе, но ребята выдержали работу, которую им давали. Наверное, это награда за вложенный труд. На чем акцентировали внимание в атаке? В завершение вскрытии зон. Ребята просто понимают, что мы требуем. Главное – у команды есть желание учиться", – поделился Бессмертный в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Львов неожиданно одолел Шахтер (3:2), позволив Динамо оторваться от "горняков" на 7 пунктов в борьбе за чемпионство.

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