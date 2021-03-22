Анатолій Безсмертний за підсумками 19-го туру УПЛ визнаний найкращим тренером, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Фахівець отримав 4,6 із 5 можливих балів від експертної комісії.

Львів – Шахтар: наставник львів'ян пояснив, завдяки чому його підопічні сенсаційно перемогли "гірників"

Цікаво, що нагорода найкращому гравцеві туру теж вирушила в місто Лева. Отримає її бразильський півзахисник Шина із Львова. Він відзначився переможним пенальті у ворота "гірників". Саме тріумф над Шахтарем (3:2) став каталізатором перемог у номінаціях.

До слова, завдяки звитязі "синьо-золоті" піднялись із дна турнірної таблиці та розташувались на 12 сходинці, маючи у своєму активі 15 залікових балів. У наступному турі Львів завітає в гості до СК Дніпро-1.

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