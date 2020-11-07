Дуглас выделил сильнейших форвардов, с которыми ему приходилось играть в УПЛ
06:30 - Читати українською
Бразильский защитник СК Днепр-1 Дуглас оценил карьерный путь бывших одноклубников, с которыми в свое время выступал в Днепре.
"Думаю, среди нападающих Днепра лучше всего сумел реализовать свой потенциал Калинич. Он поиграл в хороших европейских командах.
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Но Селезнев и Зозуля тоже хорошо себя проявили потом. Селезнев играл в Турции, Зозуля – в Испании. У них тоже хорошие истории", – сказал Дуглас в комментарии Football Hub.
Напомним, Дуглас выступал за Днепр с 2013 по 2016 годы. В начале сентября 2020-го 30-летний бразилец вернулся в Украину. В текущем сезоне провел за СК Днепр-1 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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