Бразильський захисник СК Дніпро-1 Дуглас оцінив кар'єрний шлях колишніх одноклубників, з якими свого часу виступав у Дніпрі.

"Думаю, серед нападників Дніпра найкраще зумів реалізувати свій потенціал Калініч. Він пограв у хороших європейських командах.

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Але Селезньов і Зозуля теж добре себе проявили потім. Селезньов грав у Туреччині, Зозуля – в Іспанії. У них теж хороші історії", – сказав Дуглас у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Дуглас виступав за Дніпро з 2013 по 2016 роки. На початку вересня 2020-го 30-річний бразилець повернувся в Україну. У поточному сезоні провів за СК Дніпро-1 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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