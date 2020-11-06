УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам октября
Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях после октябрьских матчей.
В голосовании за топ-футболиста уверенно победил нападающий Ворсклы Владислав Кулач, который набрал 25% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Добавим, что конкурентами Кулача были Алексей Гуцуляк (Десна), Виктор Коваленко (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Андрей Тотовицкий (Десна), Александр Назаренко (СК Днепр-1) Владислав Кочергин (Зоря).
В голосовании за топ-наставника победил главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич (45% голосов). Позади остались Игорь Климовский (Олимпик), Виктор Скрипник (Зоря), и Виталий Шумский (Львов).
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