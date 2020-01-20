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Дубль Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Парма – 2:1

09:49 168 Читати українською
Дубль Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Парма – 2:1
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Ювентус принимал Парму в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

43’ Криштиану Роналду
58’ Криштиану Роналду
 
Андреас Корнелиус 56’
43’ Криштиану Роналду
56’ Андреас Корнелиус
58’ Криштиану Роналду

Преимущество Ювентуса ощущалось и уже под занавес первого тайма Криштиану Роналду открыл счет во встрече.

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После перерыва гости сумели выровнять положение благодаря точному удару Корнелиуса. Но последнее слово было за звездным форвардом Юве, Криштиану оформил дубль и принес туринцам желаемые 3 очка.

После 20-ти туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Интера на 4 очка. Парма – на 7-й строчке.

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Источник: Футбол 24
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