Дубль Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Парма – 2:1

Ювентус принимал Парму в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Преимущество Ювентуса ощущалось и уже под занавес первого тайма Криштиану Роналду открыл счет во встрече.

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После перерыва гости сумели выровнять положение благодаря точному удару Корнелиуса. Но последнее слово было за звездным форвардом Юве, Криштиану оформил дубль и принес туринцам желаемые 3 очка.

После 20-ти туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Интера на 4 очка. Парма – на 7-й строчке.

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