Ибрагимович одержал 150 побед быстрее всех в Серии А – форвард Милана обошел легенду Интера

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не словом, а делом доказывает свое реноме победителя.

38-летний Златан помог Милану в напряженном поединке одолеть Удинезе (3:2) в рамках 20-го тура чемпионата Италии.

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Этот матч стал знаковым для Ибрагимовича, ведь это его 150-я победа в Серии А. Стоит отметить, что шведу удалось достичь такого показателя всего за 222 матча, что является абсолютным рекордом турнира, сообщает Opta.

Ранее лучший результат принадлежал аргентинскому экс-хавбеку Интера Эстебану Камбьяссо, который получил 150 побед за 230 поединков.

После недавнего возвращения в Милан Ибрагимович сыграл в трех матчах и уже успел отметиться голом.

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