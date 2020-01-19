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Ибрагимович одержал 150 побед быстрее всех в Серии А – форвард Милана обошел легенду Интера

17:32 108 Читати українською
Ибрагимович одержал 150 побед быстрее всех в Серии А – форвард Милана обошел легенду Интера
Златан Ибрагимович / Фото ФК Милан

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не словом, а делом доказывает свое реноме победителя.

48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+3’ Анте Ребич
 
Йенс Ларсен 6’
Кевин Лазанья 85’
6’ Йенс Ларсен
48’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
85’ Кевин Лазанья
90+3’ Анте Ребич

38-летний Златан помог Милану в напряженном поединке одолеть Удинезе (3:2) в рамках 20-го тура чемпионата Италии.

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Этот матч стал знаковым для Ибрагимовича, ведь это его 150-я победа в Серии А. Стоит отметить, что шведу удалось достичь такого показателя всего за 222 матча, что является абсолютным рекордом турнира, сообщает Opta.

Ранее лучший результат принадлежал аргентинскому экс-хавбеку Интера Эстебану Камбьяссо, который получил 150 побед за 230 поединков.

После недавнего возвращения в Милан Ибрагимович сыграл в трех матчах и уже успел отметиться голом.

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Теги
Италия Милан - Удинезе Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Рекорды Эстебан Камбьяссо Эстебан Камбьяссо
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