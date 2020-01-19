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Лечче удержал ничью с Интером, Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20 тур Серии А, воскресенье

18:12 188 Читати українською
Лечче удержал ничью с Интером, Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20 тур Серии А, воскресенье
Лечче – Интер – 1:1

В рамках поединка 20-го тура чемпионата Италии Милан спас победу над Удинезе. Отчет об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 20-й тур

Милан – Удинезе – 3:2

Голы: Ребич, 48, 90+3, Эрнандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 72

Болонья – Верона – 1:1

Голы: Бани, 20 – Борини, 81

Удаление: Бани, 66 (вторая жёлтая)

Брешия – Кальяри – 2:2

Голы: Торрегросса, 27, 49 – Жоао Педро, 21, 68 (пен)

Удаление: Балотелли, 82 (вторая жёлтая)

Лечче – Интер – 1:1

Голы: Манкозу, 77 – Бастони, 72

Дженоа – Рома – начало в 19:00

Ювентус – Парма – начало в 21:45

Воскресную программу 20-го тура открывал поединок на Сан-Сиро между Миланом и Удинезе. Фриульцы вышли вперед уже на 6-й минуте в результате грубой ошибки Доннаруммы, который вышел далеко на фланг и не успел выбить мяч из-под Лазаньи – Ларсен подхватил отскок и пробил в пустые ворота. До середины второго тайма гости были острее, однако Доннарумма не только не перестал ошибаться, но и исполнил ряд фантастических сейвов.

"Россонери" же отыгрались сразу после перерыва усилиями Ребича, вышедшего на замену и через две минуты замкнувшего прострел Конти.. Во второй половине второго тайма Милан прижал Удинезе, а на 72-й минуте вышел вперёд благодаря мощному удару Тео Эрнандеса из-за пределов штрафной в правый угол – впрочем, на 85-й Лазанья сравнял счёт. До компенсированного времени на табло горели 2:2, но на 90+3-й минуте Ребич вошёл на левый край штрафной и мощно пробил под дальнюю штангу – 3:2! Это была победа.

Болонья в родных стенах принимала Верону, открыв счёт на 20-й минуте благодаря удачному отскоку после углового, в результате которого Бани расстрелял ворота с метра. На старте второго тайма хозяева могли удвоить преимущество с пенальти и остаться в большинстве, однако вмешательство VAR спасло Верону и лично Давидовича. На 66-й же Болонья сама оказалась в меньшинстве, ведь Бани получил вторую жёлтую. Веронцы воспользовались предоставленным шансом, сравняв счёт на 81-й минуте после подачи с левого фланга и удара Борини головой в правый угол – 1:1. Этот гол оказался последним в матче.

В параллельном матче Брешия встречалась с Кальяри, пропустив уже на 21-й минуте после подачи Нандеса, которую ударом головой замкнул Жоао Педро. Впрочем, Торрегросса на 27-й похожим образом сравнял счёт, а за четыре минуты после перерыва он же фантастическим выстрелом с дальней дистанции попал в девятку – 2:1. Жоао Педро не отставал, забив второй гол с пенальти на 68-й минуте. Хозяева попытались вырвать победу, на 74-й минуте бросив в бой Балотелли, однако уже на 82-й он покинул поле с двумя жёлтыми. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Лечче проводил поединок против Интера, снова оставив Евгения Шахова вне заявки. Матч получился довольно интересным: миланцы доминировали, забив на 20-й минуте усилиями Лукаку, однако его отменили из-за офсайда – Лечче огрызался контратаками и едва не заработал пенальти после перерыва ("нерадзурри" спас VAR). Забить смелому андердогу Интер сумел аж на 72-й минуте усилиями Бастони, который вышел на замену за четыре минуты до этого и замкнул подачу Бираги – 0:1. Впрочем, уже на 77-й минуте Манкозу сравнял счёт, пробив с нескольких метров после прострела Майера, а на 82-й Интер едва не проиграл – Фалько со штрафного попал в штангу. В конце концов, поединок завершился вничью.

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