Украинский вратарь Андрей Лунин из-за проблем со здоровьем Куртуа попал в основной состав сливочных “. Впрочем, игра против бывшей команды Лунина получилась для Реала на удивление тяжелой.

Лунин пропустил от Леганеса дважды, но дубль Мбаппе спас Реал – "сливочные" победили и оторвались от Атлетико

На 31-й минуте Арда Гюлер упал в чужой штрафной площади – арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти взялся пробивать Мбаппе, француз остроумно "паненкой" отправил мяч в ворота. Впрочем, уже на 34-й минуте счет сравнялся. Оскар после прострела отдал пас на Гарсию, который благодаря рикошету забил очень легкий гол. На 41-й минуте Оскар отдал пас с фланга на линию вратарского, Раба первым касанием пробил и забил второй мяч Леганеса.

На 47-й минуте Беллингем нанес удар издали, Дмитрович отбил перед собой, после добивания от Диаса мяч попал в перекладину, после чего Джуд в падении сравнял счет. На 76-й минуте "сливочные" снова вышли вперед. Мбаппе попал в нижний угол после розыгрыша штрафного. В итоге, Реал победил и оторвался от Атлетико на 6 очков, у подопечных Анчелотти 63 набранных очка.