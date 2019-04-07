Дубль и удаление Малиновского в видеообзоре матча Генк – Гент

Генк победил Гент в 3-м туре чемпионского плей-офф Бельгии, а Руслан Малиновский забил дважды и был удален с поля. Смотрите видеообзор матча Генк – Гент.

Чемпионат Бельгии, чемпионский плей-офф. 3 тур

Генк – Гент – 2:1

Голы: Малиновский, 43 (пен), 45+1 – Дерейк, 87

Удаление: Малиновский, 90+4

Лидер первенства Бельгии Генк подтвердил чемпионские амбиции, обыграв Гент. Дубль в активе Руслана Малиновского, который на последних минутах игры еще и получил красную карточку за удар ногой соперника по голове.

Малиновский дублем помог Генку победить Гент – украинец еще и получил красную карточку

В составе Гента Роман Безус вышел на поле на 62-й минуте, а Роман Яремчук провел на поле весь матч. Игорь Пластун не попал в заявку.

Генк набрал 38 очков и опережает Брюгге на 4 пункта. У Гента 25 баллов и последняя 6-я позиция в чемпионской группе.