Мадридский Реал разгромил Мальорку на выезде (3:0), закрепив свое лидерство в Ла Лиге. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Программу 28 тура Ла Лиги закрывала встреча на Балеарах, где Мальорка принимала мадридский Реал. Интриги в этом поединке не было, ведь разница в форме команд была слишком большой. "Сливочные" не знали поражений в последних семи матчах, а в среду они уничтожили ПСЖ – острова же держались в двух очках от зоны вылета, проиграв в четырех последних турах.

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Впрочем, Мальорка дала бой. Реал, конечно же, держал мяч 68% игрового времени и владел инициативой, но по ударам было примерное равенство – как и по остроте моментов. На перерыв команды отправились при нулях на табло, и во втором тайме балеарцы долгое время держались достойно.

Впрочем, класс звезд "бланкос" дал о себе знать: на 55-й минуте Идрису Баба потерял мяч перед собственным штрафным (Вальверде накрыл его на грани фола), Бензема подобрал сферу и выкатил передачу на левый край штрафной, а Винисиус пробил между ног голкипера. – 1:0. На 76-й он же реализовал пенальти, а на 82-й Карим оформил дубль – нападающий замкнул подачу Марсело. 0:3.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Реала. Мадридцы набрали 66 очков и оторвались от второго места на 10 очков. Мальорка остается шестнадцатой.

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