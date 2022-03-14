Мадридський Реал розгромив Мальорку на виїзді (3:0), закріпивши своє лідерство у Ла Лізі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму 28-го туру Ла Ліги закривала зустріч на Балеарах, де Мальорка приймала мадридський Реал. Інтриги в цьому поєдинку не було, адже різниця в формі команд була аж занадто великою. "Вершкові" не знали поразок в останніх семи матчах, а в середу вони знищили ПСЖ – острів'яни ж трималися у двох очках від зони вильоту, програвши у чотирьох останніх турах.

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Втім, Мальорка дала бій. Реал, звісно ж, тримав м'яч 68% ігрового часу й володів ініціативою, але за ударами була приблизна рівність – як і за гостротою моментів. На перерву команди відправились за нулів на табло, та і в другому таймі балеарці довгий час трималися гідно.

Втім, взнаки дався клас зірок "бланкос": на 55-й хвилині Ідрісу Баба втратив м'яч перед власним штрафним (Вальверде накрив його на межі фолу), Бензема підібрав сферу й викотив передачу на лівий край штрафного, а Вінісіус пробив поміж ніг голкіперу – 1:0. На 76-й він же реалізував пенальті, а на 82-й Карім оформив дубль – нападник замкнув подачу Марсело. 0:3.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Реала. Мадридці набрали 66 очок і відірвались від другого місця на 10 очок. Мальорка залишається шістнадцятою.

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