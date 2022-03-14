Лионель Месси мечтает снова надеть футболку Барселоны. Аргентинец имеет действующий контракт с ПСЖ до лета 2023-го, но не факт, что выполнит его до конца. По крайней мере Хорхе Месси – отец и агент форварда – на днях контактировал с Барсой о возможности возвращения Лео. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро в Twitch.

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Карьеру Лионеля во Франции сложно назвать удачной. Единственный позитив – 11 ассистов в Лиге 1, что является лучшим показателем чемпионата. Вылет из Лиги чемпионов от Реала уже в 1/8 финала, смешные 7 голов в 26-ти матчах и свист фанатов ПСЖ – все это лишь усиливает желание Месси вернуться в каталонский клуб.

Реакция Барселоны на эти события пока неизвестна. Хави строит новую команду вокруг молодых игроков, но не исключено, что наставник "блаугранас" одобрит возвращение своего экс-партнера.

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