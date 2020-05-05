Друг Озила рассекретил, где немец продолжит карьеру

Полузащитник Арсенала Месут Озил все же доедет до любимой Турции и будет играть за Фенербахче.

У Озила действующий контракт с Арсеналом еще на сезон. Футболист настроен полностью отработать его, а летом 2021-го свободным агентом перейти в другой клуб. Турецкий телеведущий и друг Месута Акун Иликали сообщил, где хавбек продолжит карьеру.

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"Когда срок его контракта с Арсеналом истечет, фаворитом на Озила станет Фенербахче. Я хочу рассказать больше, но не могу. Поговорим о деталях, когда придет время", – цитирует турецкого журналиста Bild.

Фенербахче пытался подписать Озила еще в прошлом году, но договориться с Арсеналом не удалось. А когда Месут не будет иметь обязательств перед "канонирами" – свободно перейдет в стамбульский клуб.

Этнический турок выступал за Арсенал с 2013-го. У него не сложились отношения с предыдущим наставником Унаи Эмери, что повлекло за собой слабую игру. Под руководством Микеля Артеты хавбек снова начал напоминать самого себя.

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