Озил отказался от понижения зарплаты – он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил рискует в очередной раз столкнуться с критикой болельщиков в Англии.

Немецкий хавбек не согласился снизить зарплату на 12,5 % в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Арсенал уговорил игроков и тренеров уменьшить зарплаты из-за коронавируса

Озил и еще 2 неназванных его одноклубника саботировали соглашение игроков, тренерского штаба и клуба с урезанием зарплаты в 2020 году. 31-летний полузащитник, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, заявил партнерам по команде, что, возможно, изменит свое решение в будущем. Однако сейчас они должны уважать его мнение, поскольку он уважает их позицию.

Отметим, что Месут Озил входит в топ-5 самых высокооплачиваемых исполнителей в АПЛ. Его годовой оклад ориентировочно составляет 13,975 млн фунтов. Больше зарабатывают только Де Хеа, де Брюйне, Стерлинг и Погба.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів