Роналдінью з Почеттіно, Туре та володарі ЗМ, Артета як магніт для легенд і ще 10 зіркових тандемів, про яких ви не знали

"Футбол 24" пригадує недавнє минуле, коли нинішні зірки лишень розпочинали кар'єру або завершували її поруч з іншими легендами.

Мабуть, молодше покоління вразить спільне фото Роналдо, Бекхема, Зідана, Рауля та Фігу, які захищали кольори мадридського Реала в епоху "галактікос". Однак, знайдеться чимало інших світлин, що спровокують справжній "розрив свідомості" у тих, хто почав активно цікавитись грою з майже одночасним спалахом Мессі та Кріштіану. Поки футбол сидить на карантині, є нагода підтягнути знання, щоб не було соромно перед колегами. 15 світлин нижче – змусять зазирнути у Вікіпедію.

"Галактікос". Золота епоха "Реала", коли "Барселона" пробивала дно, а Роналду грав за "Спортінг"

Алексіс Санчес і Радамель Фалькао торують шлях у європейський футбол через Рівер Плейт. То було не так давно – друга половина "нульових". Обоє згодом стануть топ-форвардами, щоправда розкриються не повністю. Як чилієць, так і колумбієць погаснуть в Манчестер Юнайтед.

Впізнали нас? Це – Роберто Баджо, Пеп Гвардіола та Стівен Аппія позують для фотографів перед матчем Брешії (2002). Двоє перших догравали на Маріо Рігамонті, а знаменитий ганець набирався майстерності для майбутнього переходу в Ювентус.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета виступав за шотландський Рейнджерс. Звісно, ми не відкрили Америки... Але, мабуть, мало хто знав, що іспанець ділив роздягальню з легендою збірної Аргентини, срібним призером ЧС-1990 Клаудіо Каніджею.

Нічого такого. Тоні Кроос та Артуро Відаль, запеклі суперники по Ель Класіко, тішаться успіхам німецького Байєра (2008-2010).

Кроос назвав зменшення зарплат безглуздою жертвою – у зірки Реала є краща ідея

Пам'яте легендарного хорвата Давора Шукера? Після Севільї, Реала та Арсенала бронзовий призер ЧС-98 провів один сезон за лондонський Вест Хем (2000/01), де засяяла зірочка Френкі Лемпарда.

Жерар Піке не одразу став символом оборони каталонського гранда. До цього були Манчестер Юнайтед і річна оренда в Сарагосі (06/07). Тоді ж арагонський клуб представляв один з кумирів Мессі – Пабло Аймар.

Молодий Андреа Пірло контролює середню лінію міланського Інтера з великим Дієго Пабло Сімеоне (97/98). Доповнює розкішне фото українець Ілля Цимбаларь, який несподівано пішов з життя у грудні 2013-го.

Магічний бразилець Роналдінью встиг пограти з багатьма зірковими футболістами, але обійми з Маурісіо Почеттіно в ПСЖ (2002-2003) стануть одкровенням для багатьох...

...як і приголомшлива стіночка з Артетою. Останній, як бачимо, притягував до себе легенд, наче магніт.

Іван Ракітіч і Месут Озіл запалюють в Шальке (07/08). Обоє згодом переберуться до Прімери, де вийдуть на топовий рівень.

Легенда Реала Серхіо Рамос і легенда Барси Дані Алвес святкують черговий тріумф феноменальної Севільї, яка двічі підкорювала ЛЄ в середині "нульових". Вже незабаром приємні "обнімашки" замінять дикі махачі в Класіко.

Шальке вміє збирати "топів" під одним дахом. Майбутній чемпіон світу Мануель Нойєр може похвалитись спільною грою з видатним форвардом Мадрида – Раулем. Галактичний іспанець провів у Гельзенкірхені два добротні сезони (2010-2012), забивши 40 м'ячів у всіх турнірах.

Яя Туре буде розповідати внукам, що грав з двома володарями "Зотого м'яча" – Рівалдо та Мессі. З бразильським чемпіоном світу африканець перетинався в Олімпіакосі (05/06). УПЛ мала б пишатись...

Нижче – хлопчиська, які прийшли сфотографуватись на паспорт. Саме так виглядали Роналдо, той, що "Феномен", та ісландський форвард Ейдур Гудйонсен на передсезонній фотосесії ПСВ (1994-1996). Що буде далі – усім добре відомо.

Виявляється, Харрі Кейн міг стати чемпіоном Англії, якби не повернувся до "шпор" з піврічної оренди в Лестері (2013). Один з найкращих форвардів сучасності, що мітить на рекордний трансфер, виступав поруч з Джеймі Варді – сенсаційним переможцем АПЛ 2015/16.

Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"