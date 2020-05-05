Друг Озіла розсекретив, де німець продовжить кар'єру

Півзахисник Арсенала Месут Озіл все ж доїде до улюбленої Туреччини та гратиме за Фенербахче.

В Озіла чинний контракт з Арсеналом ще на сезон. Футболіст налаштований повністю відпрацювати його, а влітку 2021-го вільним агентом перейти в інший клуб. Турецький телеведучий і друг Месута Акун Ілікалі повідомив, де хавбек продовжить кар'єру.

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"Коли термін його контракту з Арсенал вийде, фаворитом на Озіла стане Фенербахче. Я хочу розповісти більше, але не можу. Поговоримо про деталі, коли прийде час", – цитує турецького медійника Bild.

Фенербахче намагався підписати Озіла ще минулого року, але домовитися з Арсеналом не вдалося. А коли Месут не матиме зобов'язань перед "канонірами" – вільно перейде в стамбульський клуб.

Етнічний турок виступав за Арсенал з 2013-го. У нього не склалися стосунки з попереднім наставником Унаї Емері, що призвело до слабкої гри. Під керівництвом Мікеля Артети хавбек знову почав нагадувати самого себе.

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