Звездный рэпер Дрейк, который стал рекордсменом Spotify, сделал очередную серьезную ставку на два футбольных матча.

Канадец поставил 617 467 евро на победы Арсенала и Барселоны против Лидса и Реала соответственно. Если ставки сыграют, артист выиграет 2,9 миллиона евро.

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В общем Дрейк известен своей любов'ю к букмекерству и часто ставит огромные суммы на различные виды спорта. Однако не раз терял космические суммы.

"Канониры" будут играть в АПЛ уже сегодня, 16 октября, в 16:00. Каталонцы стартуют в 17:15. Барса, к слову, выйдет на матч с Реалом в футболках с логотипом Дрейка, который стал первым исполнителем, который имеет более 50 миллиардов прослушиваний на Spotify.

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