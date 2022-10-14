"Блаугранас" получат особенную форму перед первым Эль Класико в новом сезоне.

Барселона в рамках сотрудничества с Spotify (титульный спонсор каталонцев – прим.) выйдет с логотипом рэпера Дрейка на футболках, сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Главная идея – объединить мир футбола и музыки, а Дрейк стал первым исполнителем, имеющим более 50 миллиардов прослушиваний на Spotify. Обновленную форму можно увидеть только в Эль Класико – одном из самых принципиальных противостояний в футболе.

Добавим, что матч Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало матча в 17:15. Сейчас каталонцы возглавляют турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей.

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