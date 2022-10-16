У неділю, 16 жовтня, лідер таблиці АПЛ Арсенал вирушить в гості до Лідса. "Каноніри" сподіваються на перемогу та плекають надію, що найближчий переслідувач – Манчестер Сіті – "зашпортається" на "Енфілді" в двобої з грізним Ліверпулем.

Трансляція

Матч 11 туру АПЛ Лідс – Арсенал розпочнеться о 16-00 за київським часом, поєдинок буде доступний для перегляду на setantasports.com. Перебіг подій для глядачів коментуватиме Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Лідс: Мельє – Крістенсен, Кох, Купер, Стрьойк – Адамс, Рока – Сіністерра, Ааронсон, Харрісон – Родріго.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу – Едегор, Партей, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Арбітри

Головним арбітром поєдинку буде Кріс Кавана. На лініях йому допомагатимуть Ден Кук та Ден Робетен. Призначення на роль четвертого арбітра отримав Майкл Олівер, а за VAR працюватимуть Пол Тірні та Вейд Сміт.

Поточна форма

Артета перетворив Арсенал на злагоджену гольову машину, яка не просто демонструє чудові результати, а й готова замахнутися на найбільш жаданий трофей – кубок АПЛ. Якщо ще рік тому такі заяви викликали б іронічну посмішку, то зараз настала черга для усмішок фанатів "канонірів".

Арсенал багато атакує, чудово тримає м'яч, вміє диктувати свої умови та "з'їв" Тоттенхем та Ліверпуль. О ні, ці хлопці більше не збираються обмежуватися мрією "от би потрапити у ТОП-4", їхні апетити суттєво зросли і навряд чи у когось повернеться язик заявити, що шалені амбіції не відповідають рівню гри.

Що стосується Лідса, то вже усім зрозуміло: цьому колективу доведеться боротися навіть за звання середняка. Перші три тури були казковими, Лідс вдома розібрався з Вулвергемптоном та Челсі, а втрачена перемога у виїзному протистоянні із Саутгемптоном здавалася прикрою помилкою.

Таке враження, що фортуна відвернулася від Джессі Марша, він цілком може дозволити собі нарікати на долю у стилі Кополовця. Лідс демонструє цілком пристойний футбол, має хороший потенціал та не боїться грати у стилі "атака на атаку". Можливо, зовсім скоро "павичі" знову вистрелять, але очікувати цього у матчі з Арсеналом – доволі сміливий прогноз.

Історія протистоянь

Статистика повністю та абсолютно говорить на користь Арсенала. В останніх 10 матчах Лідс не перемагав жодного разу, а внічию матч закінчувався лише двічі. Якщо Лідсу і вдасться поламати жахливу традицію поступатися "канонірам" – це буде справжнє футбольне диво.

Кадрова ситуація

У лазареті Арсенала перебувають Елнені та Сміт-Роу, поява на полі Олександра Зінченка також наразі під сумнівом. У господарів список втрат дещо більший: Х'єльде, Форшоу та Даллас точно не допоможуть своїй команді, навряд чи зможуть зіграти Фірпо та Грей. На папері Арсенал має сильніший склад, менше втрат та кращу збалансованість, але в АПЛ часто трапляються сюрпризи, повірити в які важко аж поки не пролунає фінальний свисток арбітра.