Зірковий репер Дрейк, який став рекордсменом Spotify, зробив чергову серйозну ставку на два футбольні матчі.

Канадець поставив 617 467 євро на звитяги Арсенала та Барселони проти Лідса й Реала відповідно. Якщо ставки зіграють, артист виграє 2,9 мільйона євро.

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Загалом Дрейк відомий через свою любов до букмекерства і часто ставить величезні суми на різноманітні види спорту. Проте не раз втрачав космічні суми.

"Каноніри" гратимуть в АПЛ вже сьогодні, 16 жовтня, о 16:00. Каталонці стартують о 17:15. Барса, до слова, вийде на матч з Реалом у футболках з логотипом Дрейка, який став першим виконавцем, який має понад 50 мільярдів прослуховувань на Spotify.

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