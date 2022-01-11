Кубок африканских наций. Первый тур

Группа D

Судан – Гвинея-Бисау – 0:0

Нереализованный пенальти: Пеле, 82 (ГБ)

Предыдущие два матча вторника завершились "сухой" ничьей и минимальной победой Нигерии над Египтом. Участники третьей встречи также не смогли порадовать ярким футболом.

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Судан владел ощутимым преимуществом в течение матча, однако реализовать ни один из моментов не удалось. Гвинея-Бисау приберегла все силы на концовку. "Джокер" Стив Амбри заработал пенальти, когда голкипер сбил его при выходе один на один. К мячу подошел Пеле и посрамил свою звездную фамилию. Тезка трехкратного чемпиона мира хилым ударом проиграл дуэль вратарю, а три добивания партнеров дополнили комично-драматичный эпизод.

MISS! GUINEA BISSAU!

Pele misses the penalty in an embarrassing affair, after many rebounds.



Sudan 0-0 Guinea Bissau#AFCON2021pic.twitter.com/UKpnntRlQe — African Insider #AFCON2021 (@African_Insider) January 11, 2022