Драматичная ничья с незабитым пенальти Пеле подытожила третий день КАН – 6 команд забили лишь один гол
Групповой этап Кубка африканских наций пока откровенно разочаровывает результативностью.
Кубок африканских наций. Первый тур
Группа D
Судан – Гвинея-Бисау – 0:0
Нереализованный пенальти: Пеле, 82 (ГБ)
Предыдущие два матча вторника завершились "сухой" ничьей и минимальной победой Нигерии над Египтом. Участники третьей встречи также не смогли порадовать ярким футболом.
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Судан владел ощутимым преимуществом в течение матча, однако реализовать ни один из моментов не удалось. Гвинея-Бисау приберегла все силы на концовку. "Джокер" Стив Амбри заработал пенальти, когда голкипер сбил его при выходе один на один. К мячу подошел Пеле и посрамил свою звездную фамилию. Тезка трехкратного чемпиона мира хилым ударом проиграл дуэль вратарю, а три добивания партнеров дополнили комично-драматичный эпизод.