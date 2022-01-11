Кубок африканських націй. Перший тур

Група D

Судан – Гвінея-Бісау – 0:0

Нереалізований пенальті: Пеле, 82 (ГБ)

Попередні два матчі вівторка завершилися "сухою" нічиєю і мінімальною перемогою Нігерії над Єгиптом. Учасники третьої зустрічі також не змогли потішити яскравим футболом.

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Судан володів відчутною перевагою упродовж матчу, проте реалізувати жоден з моментів не вдалося. Гвінея-Бісау приберегла всі сили на кінцівку. "Джокер" Стів Амбрі заробив пенальті, коли голкіпер збив його під час виходу віч-на-віч. До м'яча підійшов Пеле і осоромив своє зіркове прізвище. Тезка триразового чемпіона світу кволим ударом програв дуель воротарю, а три добивання партнерів доповнили комічно-драматичний епізод.

MISS! GUINEA BISSAU!

Pele misses the penalty in an embarrassing affair, after many rebounds.



Sudan 0-0 Guinea Bissau#AFCON2021pic.twitter.com/UKpnntRlQe — African Insider #AFCON2021 (@African_Insider) January 11, 2022