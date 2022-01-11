Драматична нічия з незабитим пенальті Пеле підсумувала третій день КАН – 6 команд спромоглися лише на один гол
Груповий етап Кубка африканських націй поки відверто розчаровує результативністю.
Кубок африканських націй. Перший тур
Група D
Судан – Гвінея-Бісау – 0:0
Нереалізований пенальті: Пеле, 82 (ГБ)
Попередні два матчі вівторка завершилися "сухою" нічиєю і мінімальною перемогою Нігерії над Єгиптом. Учасники третьої зустрічі також не змогли потішити яскравим футболом.
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Судан володів відчутною перевагою упродовж матчу, проте реалізувати жоден з моментів не вдалося. Гвінея-Бісау приберегла всі сили на кінцівку. "Джокер" Стів Амбрі заробив пенальті, коли голкіпер збив його під час виходу віч-на-віч. До м'яча підійшов Пеле і осоромив своє зіркове прізвище. Тезка триразового чемпіона світу кволим ударом програв дуель воротарю, а три добивання партнерів доповнили комічно-драматичний епізод.