Защитник Байера Александар Драгович летом покинет Бундеслигу.

Переговоры между Динамо и Байером по трансферу Драговича заморожены, – СМИ

29-летний защитник бесплатно перейдет в белградскую Црвену Звезду, сообщает издание Novosti.rs. Контракт австрийца с леверкузенцами заканчивается летом, после чего он станет свободным агентом.

Драгович уже дал согласие на переход спортивному директору сербского клуба и до конца недели подпишет предварительное соглашение с "красно-белыми". Отмечается, что зарплата экс-динамовца в новом клубе составит 500 тысяч евро в год, тогда как в Германии он получал 2 млн евро.

Напомним, Драгович выступал в Динамо с 2013 по 2016 год и успел завоевать с киевлянами два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок страны. Недавно появились слухи о возможном возвращении защитника в Киев, однако президент "бело-синих" Игорь Суркис заявил, что никаких переговоров с австрийцем и его клубом Динамо не ведет.

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