"Есть свежие и не совсем положительные для нас новости по Александару Драговичу. За прошедшие недели произошло несколько событий, повлиявших на его переговорный процесс с Динамо.

Драгович хочет вернуться в Динамо – киевляне возобновляют переговоры

Травмирован основной центральный защитник Байера Свен Бендер. Альтернативы паре Тапсоба-Та у тренера Петера Боса сейчас нет, поскольку доверия к хорвату Тину Едваю и ранее не наблюдалось.

Драгович оказался в ближайшей обойме. Байер неожиданно оказался в чемпионской гонке. Для игры в Бундеслиге и Лиге Европы нужна глубина резерва. И менеджмент немцев, похоже, решил пожертвовать теми 1,5-2 млн евро, которые мог получить от его продажи за полгода до окончания контракта (при трансферной стоимости 5,2 млн). Драгович получил шанс, его положение в команде изменилось. Переговоры с Киевом заморожены", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, Драгович выступал в Динамо с 2013 по 2016 год и успел завоевать с киевлянами два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок страны.

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