Захисник Байєра Александар Драговіч влітку покине Бундеслігу.

Переговори між Динамо та Байєром щодо трансферу Драговіча заморожені, – ЗМІ

29-річний оборонець безкоштовно перейде в белградську Црвену Звезду, повідомляє видання Novosti.rs. Контракт австрійця з леверкузенцями закінчується влітку, після чого він стане вільним агентом.

Драговіч вже дав згоду на перехід спортивному директору сербського клубу і до кінця тижня підпише попередню угоду з "червоно-білими". Зазначається, що зарплата екс-динамівця у новому клубі складе 500 тисяч євро на рік, тоді як в Німеччині він отримував 2 млн євро.

Нагадаємо, Драговіч виступав у Динамо з 2013 по 2016 рік і встиг завоювати з киянами два чемпіонства, два Кубки України та один Суперкубок країни. Нещодавно з'явились чутки про можливе поверення захисника до Києва, однак президент "біло-синіх" Ігор Суркіс заявив, що жодних переговорів з австрійцем і його клубом Динамо не веде.

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