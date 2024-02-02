Кубок Африки, 1/4 финала

ДР Конго – Гвинея – 3:1

Голы: Мбемба, 27, Висса, 64 (пен), Масуаку, 82 – Байо, 21 (пен)

Первым полуфиналистом Кубка африканских наций стала Нигерия, которая обыграла Анголу. Другого участника 1/2 определяли ДР Конго и Гвинея, для которых выход даже в четвертьфинал – уже весомый успех. На предыдущей стадии плей-офф конголезцы сенсационно обыграли Египет в серии пенальти, а Гвинея оказались сильнее Экваториальной Гвинеи.

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Уже на первых минутах едва не "наварил" Муктар Диакаби. Одноклубник Романа Яремчука по Валенсии проиграл позицию сопернику, но его удар в касание был неточным. Активнее начали конголезцы, но Гвинея едва ли не в первой содержательной атаке заработала пенальти после падения Мохамеда Байо в штрафной. Сам пострадавший и реализовал 11-метровый, забив свой третий гол на КАН-2023. Гвинея повела в счете на 21-й минуте.

Впрочем, счет 0:1 держался каких-то 5 минут. Защитник Марселя Шансель Мбемба, который вскоре будет играть против Шахтера в Лиге Европы, после розыгрыша углового принял мяч и вторым касанием вколотил в ближний угол. До перерыва счет больше не изменился.

Во втором тайме уже ДР Конго заработала право на пенальти. Нападающий Штутгарта Силас, который только что вышел на замену, заработал на себе фол. Представитель Брентфорда Йоан Висса пробил точно в угол и вывел свою сборную вперед.

А на 82-й минуте конголезцам удался настоящий шедевр. Защитник Бешикташа Артур Масуаку, который в свое время играл с Андреем Ярмоленко в Вест Хэме, исполнил штрафной от боковой линии и застал голкипера врасплох, напомнив легендарные голы Андрея Шевченко или Роналдиньо. Ибрагим Коне не ждал удара и пропустил. Три удара в створ – три гола. Суперреализация от подопечных Себастьена Десабра.

В полуфинале соперником ДР Конго станет победитель пары Мали – Кот-д'Ивуар.