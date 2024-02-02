Кубок Африки, 1/4 фіналу

ДР Конго – Гвінея – 3:1

Голи: Мбемба, 27, Вісса, 64 (пен), Масуаку, 82 – Байо, 21 (пен)

Першим півфіналістом Кубка африканських націй стала Нігерія, яка обіграла Анголу. Іншого учасника 1/2 визначали ДР Конго і Гвінея, для яких вихід навіть у чвертьфінал – вже вагомий успіх. На попередній стадії плей-офф конголезці сенсаційно обіграли Єгипет у серії пенальті, а Гвінея виявилися сильнішою за Екваторіальну Гвінею.

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Вже на перших хвилинах ледь не "наварив" Муктар Діакабі. Одноклубник Романа Яремчука по Валенсії програв позицію супернику, але його удар у дотик був неточним. Активніше почали конголезці, але Гвінея ледь не в першій змістовній атаці заробила пенальті після падіння Мохамеда Байо у штрафному. Сам постраждалий і реалізував 11-метровий, забивши свій третій гол на КАН-2023. Гвінея повела в рахунку на 21-й хвилині.

Втім, рахунок 0:1 тримався якихось 5 хвилин. Захисник Марселя Шансель Мбемба, який невдовзі гратиме проти Шахтаря у Лізі Європи, після розіграшу кутового прийняв м'яч і другим дотиком вгатив у ближній кут. До перерви рахунок більше не змінився.

У другому таймі вже ДР Конго заробила право на пенальті. Нападник Штутгарта Сілас, який щойно вийшов на заміну, заробив на собі фол. Представник Брентфорда Йоан Вісса пробив точно в кут і вивів свою збірну вперед.

А на 82-й хвилині конголезцям вдався справжній шедевр. Захисник Бешикташа Артур Масуаку, який свого часу грав з Андрієм Ярмоленком у Вест Хемі, виконав штрафний від бокової лінії та застав голкіпера зненацька, нагадавши легендарні голи Андрія Шевченка чи Роналдінью. Ібрагім Коне не чекав удару і пропустив. Три удари у площину – три голи. Суперреалізація від підопічних Себастьєна Десабра.

У півфіналі суперником ДР Конго стане переможець пари Малі – Кот-д'Івуар.