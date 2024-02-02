Кубок Африки, 1/4 финала

Нигерия – Ангола – 1:0

Гол: Лукман, 41

Ряд фаворитов турнира вылетел уже в 1/8 финала. Сенегал, Марокко и Египет прекратили борьбу за трофей, не сумев преодолеть первую стадию плей-офф. Соответственно, главным претендентом на золотые медали стала Нигерия, которая на предыдущей стадии выбила Камерун. Четвертьфинальную программу Кубка Африки открыл поединок "суперорлов" против Анголы, которая в 1/8 финала разгромила Намибию.

Старт игры был именно за Анголой – голкипер Стэнли Нвабили спас Нигерию после удара в упор. Подопечные Жозе Пезейру ответили ударом головой от Осимхена, с которым справился вратарь. Еще один момент форвард Наполи имел после вбрасывания аута – Виктор выиграл борьбу, но пробил мимо дальнего угла.

Лишь в концовке тайма "суперорлы" вышли вперед. Адемола Лукман, который дважды забил Камеруну в 1/8, отличился и сегодня. Саймон прорвался по левому флангу и выкатил на 11 метров форварду Аталанты. Тот пробил под перекладину – 1:0 после первой половины.

После перерыва Ангола упустила супершанс, чтобы отыграться. На 59-й минуте Зини вышел один на один с кипером и попал в штангу. Наказание за расточительство едва не наступило на 75-й – Осимхен замкнул подачу со штрафного, уже успел порадоваться, но гол отменили из-за офсайда. "Сухая" серия форварда Наполи на КАН насчитывает уже 4 матча – свой единственный гол Виктор забил еще в первом туре. Худшая новость для Нигерии случилась уже в компенсированное время. Осихмен травмировался и покинул поле на носилках.

В итоге, все решил единственный мяч Лукмана. Сборная Нигерии стала первым полуфиналистом Кубка Африки и сделала еще один шаг к четвертой в истории победе на турнире. Соперником подопечных Жозе Пезейру в 1/2 финала станет победитель пары Кабо-Верде – ЮАР. Ангола завершила выступления на Кубке африканских наций. повторив свое лучшее достижение на турнире.

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